على الرجل أن يكون داعماً للمرأة في سعيها للتميز والوصول للعالمية عاطف رمضان

أوضحت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح أن الإنجازات التي حققتها المرأة الكويتية لا تعد ولا تحصى، مشيرة إلى أنها مميزة على المستوى العالمي، وأن الرجل شريك المرأة في هذا الوطن، وموجود في مراحل حياتنا «أبا وأخا ومسؤولا وزوجا»، فهو الجناح الآخر الذي لا يرتقي الوطن إلا به وبالمرأة معا.

جاء ذلك خلال ملتقى «المرأة الكويتية في عيون عالمية» الثاني والذي نظمته جمعية المهندسين بمكتبة الكويت الوطنية وأدارته الإعلامية بشاير سراب.

وطالبت الشيخة الزين الصباح الرجل بأن يكون داعما للمرأة في سعيها للتميز الذي يوصلها إلى العالمية، مضيفة أن بعض النساء الكويتيات لمعن في فضاء العالمية وكذلك 77 شهيدة من شهداء الغزو.

وبينت أن المرأة الكويتية تملك شرط العالمية من خلال عدة صفات منها، النضج بمفهومة الواسع، والعمل بجد وإخلاص حتى في غياب من يراقبنا، ناصحة بتقبل الرأي المخالف، وأن نعامل انفسنا بلين وان نجابه وبحزم التعصب والغلو والتطرف في أنفسنا أولا ولدى الآخرين بعد ذلك، وأن نسعى للكمال وهو بدوره سيحقق لنا النجاح لاحقا، وأن نؤمن بمبدأ العمل التشاركي ونتبنى روح الفريق الواحد، وأن نعرف أن الشرف هو جائزة من يعطي لا من يأخذ.

من جانبها، أفادت نائبة رئيس جمعية المهندسين م.بشاير العواد بأن الجمعية تعمل منذ سنوات على تمكين المهندسات في الكويت وتحقيق المزيد من التطور لهن في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الجمعية هي أول من أنشأ لجنة خاصة بالمرأة في الهندسة وكان ذلك في العام 2008، وتمكنت هذه اللجنة من تولي منصب رئاسة المهندسات في الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية بفرنسا.

في الإطار ذاته، قالت رئيس لجنة المهندسات في الجمعية م.معالي اليوسفي ان الهدف من الملتقى هو إبراز دور المهندسات الكويتيات الشابات وإنجازاتهن، خاصة مع اختيار الكويت هذا العام عاصمة للشباب العربي.