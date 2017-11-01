تقديم الدعم والرعاية للمواهب الكويتية مطلب مهم

الصفار: المسابقة ستقام في شرم الشيخ العام المقبل بمشاركة 24 دولة ويتوقع أن تضم 200 مشروع علمي عاطف رمضان

أشاد رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال جاسم الخرافي بالإنجازات المتتالية التي يحققها أبناء النادي في مختلف المحافل الدولية، مثمنا الإنجاز الذي حققه وفد النادي المشارك في مسابقة ومعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا 2017 والحصول على المركز الثالث على مستوى العالم في مجالين علميين من مجالات هذا المعرض الدولي.

وأضاف الخرافي خلال استقباله وفد النادي العلمي ممثل الكويت في مسابقة ومعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا بقاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي، أن هذا الإنجاز العلمي الدولي إحدى ثمار البرنامج الوطني لرعاية الباحثين والمبتكرين الشباب الذي أطلقه النادي وتأتي مسابقة الكويت للعلوم والهندسة إحدى فعالياته الرئيسية، مبينا انها تستهدف تدريب الطلبة والطالبات من دون المرحلة الجامعية على طرق وأساسيات البحث العلمي الممنهج والابتكار المتبعة عالميا، والفائزون بمراكزها الأولى يتأهلون للمشاركة في مثل هذه المسابقات والمعارض الدولية.

وهنأ الخرافي الفائزين وشجع من لم يحالفه الحظ بالاستمرار في التميز وتقديم الابحاث والمشاركة بها في الدورات المقبلة، معربا عن فخره واعتزازه بالإنجاز الذي حققه وفد النادي العلمي نتيجة الجهد والدعم والمتابعة المستمرة التي يقدمها النادي للمواهب الشبابية الكويتية.

وثمن التعاون المثمر والفعال بين النادي العلمي والوزارات والجهات الداعمة والراعية لبرامج وأنشطة النادي العلمي، خصوصا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، مشيرا إلى أن هذا التعاون كان له بالغ الأثر في تحقيق أبناء النادي العديد من الإنجازات التي سجلت بأحرف من نور باسم الكويت.

البرامج التنافسية

من جانبه، قال رئيس قطاع التنمية والبرامج التنافسية ورئيس الوفد د.محمد الصفار، ان المسابقة ستقام في مدينة شرم الشيخ العام المقبل وسيشارك فيها ما يقارب الـ 24 دولة ومن المتوقع ان تضم 200 مشروع علمي حيث بدأ القائمون على هذه المسابقة من الآن في توجيه الدعوات للدول العربية والأجنبية للمشاركة فيها.

معرض مصر

من ناحيته، دعا المحكم في مسابقة ومعرض مصر الدولي للعلوم والتكنولوجيا د.محمد بن سبت، الجهات الحكومية والخاصة الكويتية بدعم مثل هذه الأنشطة، مشيرا إلى ان النادي يعمل على اعداد الشباب ليكونوا باحثين ومبتكرين، مؤكدا على ضرورة إعداد الشباب وتدريبهم على اجراء ابحاث علمية في سن مبكرة مما يؤهلهم ليكونوا علماء المستقبل.

الفائز الياقوت

من جانبه، تقدم الطالب فهد أسامة الياقوت الفائز بالمركز الثالث على مستوى العالم العربي في مجال النظم المدمجة بمشروع «نظام ري النباتات بالترذيذ»، بالشكر والتقدير لمجلس إدارة النادي العلمي لتمكينه وزملائه من المشاركة في هذه المسابقة الدولية.

بدوره، قال الطالب حسين قاسم جرخي صاحب مشروع «الحل الأمثل لحياة أفضل لمرضى الشلل الرباعي» الحائز المركز الثالث على مستوى العالم العربي في مجال الروبوتات والآلات الذكية، ان المسابقة شهدت تنظيما رائعا ومنافسات قوية، مضيفا ان النادي العلمي هو صاحب الفضل الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز باسم الكويت.

من ناحيته، قال الطالب بدر طارق العوضي انه شارك في المعرض بمشروع «التخلص من غاز ثاني أكسيد الكبريت SO2 بواسطة ماء الخليج» ويأتي في مجال الكيمياء.

وقالت الطالبة فرح بدر المطوع انها شاركت في المعرض بمشروع «حذاء السكري الذكي» وهو عبارة عن تصميم هندسي يأتي في مجال الميكانيكا الهندسية.