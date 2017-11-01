الأنصاري لـ «الأنباء»: مستمرون لضبط سوق العمل والتأكد من التزام أطراف علاقات العمل بالقانون

كريم طارق

في ضربة سريعة تعد الثانية من نوعها في أقل من أسبوعين، شنت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء حملة جديدة على «سوق الحرامية» في منطقة الجليب، إذ لم يتوقع الباعة المتواجدين في السوق تبعات الحملة الأولى ليفاجأوا بأعضاء الحملة الذين أحكموا سيطرتهم على مداخل السوق ومخارجه بعد رصدهم للباعة الذين عادة ما يدعون أنهم من المشترين.

فريق اللجنة اعتمد خلال حملته على عنصر المباغتة بعد قيام عدد من أعضائه بالتجول خلال السوق للتعرف على ملامح الباعة الجائلين وتميزهم عن غيرهم من المارة في السوق، لتسفر الحملة عن ضبط عدد من العمالة المخالفة لقانوني الإقامة والعمل، بالإضافة إلى مصادرة كمية من الأغذية والأدوات المنزلية والملابس مجهولة المصدر.

خلال الحملة وفي أحد الشوارع الفرعية من السوق، فوجئ أعضاء اللجنة بوجود «بسطات سمك»، إذ يقوم الباعة ببيع الأسماك وسلات الروبيان والمأكولات البحرية مجهولة المصدر، ليقوم الفريق بضبط تلك البسطات ومصادرة ما تحتويه، خصوصا أنها تباع وسط ظروف غير صحية من دون موافقة الجهات المعنية وهو ما يخالف عليه القانون.

وعلى هامش الحملة، كشف مدير إدارة التفتيش بالهيئة العامة للقوى العاملة محمد الأنصاري في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن ضبط 11 من العمالة الجائلين خلال حملتين شنتهما اللجنة مساء أول من أمس في كل من منطقتي جليب الشيوخ والفحيحيل، لافتا إلى أن جميع العمالة المخالفة التي تم ضبطهم من حملة المادة 18، باستثناء عامل من حملة إقامة المادة 20، مشيرا إلى أنه تمت إحالة المخالفين إلى مباحث الإقامات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم والمتمثلة في إيقاف ملف صاحب العمل لحين إبعاد العامل.

وأضاف أن تلك الحملة تعد إعادة لجولة تفتيشية سابقة شنتها الحملة ضمن سلسلة من جولاتها لمحاربة كل الظواهر السلبية في سوق العمل، مشيدا بجهود مختلف الجهات المشاركة في اللجنة على تعاونهم من أجل تحقيق الأهداف الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، والحرص على التأكد من التزام أطراف علاقات العمل بالقانون.