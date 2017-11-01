أعلن البنك الكويتي للطعام ـ الصرح الخيري الأول بالمنطقة ـ عن بدء الاستعداد لإطلاق مشروع كسوة شتاء للأطفال الأيتام والفقراء وأبناء الأسر المتعففة وأصحاب العوز والحاجات.

وقال أمين سر مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام سالم الحمر إن هذا المشروع يعد نوعا من أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي بين المسلمين، مستشهدا بقول الرسول الكريم في حديثه الشريف: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى).

وأشار الحمر إلى أن كسوة الشتاء تشمل ملابس وبطاطين ومستلزمات أخرى خاصة بالشتاء، موضحا أن المشروع يستهدف رسم البسمة على وجوه الأيتام والفقراء وإدخال السعادة في نفوسهم وتخفيف هموم الحياة ومعاناتها عن عاتقهم وحمايتهم من برد الشتاء القارس.

وعبر الحمر عن سعادته بالتفاعل الدائم الملموس والمستمر من قبل أبناء الكويت الكرام من المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء والمنفقين أموالهم في الخيرات، مع أنشطة ومشاريع وأعمال بنك الطعام، مؤكدا أنه لولا فضل الله أولا ثم مساهماتهم وتبرعاتهم لما حقق بنك الطعام تلك الإنجازات التي وصل إليها، ولما أصبح بنك الطعام من اكبر الصروح الخيرية بالكويت.

وذكر أن بنك الطعام لديه فريق متكامل لإدارة العمل الخيري واستقبال المتعففين للتعرف على احتياجاتهم من خلال www.kuwaitfoodbank.org بهدف تلبية جميع متطلباتهم، والعمل على حل مشاكلهم اليومية.