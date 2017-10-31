أعلنت الادارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية انها ستقوم في تمام العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل بإجراء تشغيل تجريبي لصافرات الانذار في جميع المناطق بمحافظات البلاد الست "للتأكد من سلامتها ومدى حاجتها للصيانة او الاحلال".

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في بيان صحفي اليوم ان التجربة تهدف الى توعية وارشاد المواطنين والمقيمين بمدلول الصافرات ونغماتها الثلاث التي تطلقها عند الطوارئ.

واضافت ان هذه التجربة تسلط الضوء على الواجبات التي ينبغي على كل منا الالتزام بها وارتباط ذلك باتخاذ الاجراءات الوقائية والحماية الذاتية التي تحرص دائما على توعية وارشاد المواطنين بها من وقت الى آخر وفقا للخطط والبرامج المحددة.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون العمليات بوزارة الداخلية اللواء جمال الصايغ وفقا للبيان اهمية مثل هذه التجارب في تعميق مفهوم الدفاع المدني لدى عموم المواطنين والمقيمين.

وأضاف الصايغ ان التجارب الدولية اثبتت ان انظمة التنبيه السمعي اسهمت في انقاذ الالاف الارواح فضلا عن تطوير قدرات واستعدادات اجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية للقيام بأعمال الاطفاء والاغاثة والاخلاء والايواء والوقاية والاسعاف.

وأوضح ان شبكة صافرات الانذار المرتبطة بغرفة عمليات الدفاع المدني المتصلة بجميع مناطق البلاد تعد من وسائل التنبيه الحديثة إذ تعتمد على تكنولوجيا متقدمة من خلال انظمة التحكم المركزي.

وذكر ان تجارب تشغيل اطلاق صافرات الانذار ستكون مترافقة مع حملة اعلامية عبر وسائل الاعلام المختلفة لبيان اهدافها والارشادات المصاحبة لها.