حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبدالله

اعلنت مدير ادارة خدمات المختبرات الطبية بوزارة الصحة د.دعاء الخالدي انطلاق مؤتمر الكويت الاول للمختبرات الطبية تحت رعاية وحضور وزير الصحة د.جمال الحربي يوم الاحد المقبل 5 نوفمبر بفندق الريجنسي الساعة 9 صباحا تحت شعار «المستجدات في العلوم الطبية والمختبرات»، لافتة الى ان المؤتمر يستمر يومين.

واكدت د.الخالدي في تصريح صحافي ان تنظيم هذا المؤتمر يأتي تزامنا مع توجه ادارة خدمات المختبرات الطبية قريبا لتطبيق اعلى معايير الجودة في «المختبرات»، تمهيدا للحصول على الاعتماد الصحي العالمي وفق معايير الجودة العالمية بالمختبرات.

وذكرت ان المؤتمر سيتخلله عدد من المحاضرات وورشتا عمل، وبحضور رئيس الجمعية الاميركية لعلوم الامراض ليكون من المحاضرين، فضلا عن محاضرين من خارج الكويت وداخلها.

وبينت د.الخالدي ان عددا كبيرا من المهتمين بتطبيق نظام الاعتراف سيشاركون من خلال تقديم الدراسات والتجارب التي ساهمت في تطوير المختبرات، اضافة لعدة جهات منها جامعة الكويت والقطاع الطبي الخاص.