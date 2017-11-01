الآلاف شاركوا في أنشطة المهرجان وشجعنا الكويتيين والمقيمين على إقامة شراكات معنا

أسامة دياب

أكد السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان نجاح فعاليات مهرجان «اكتشف أميركا 2017» والتي تميزت بالتنوع وكانت فرصة مواتية لتعزيز أواصر التواصل بين الشعبين الأميركي والكويتي، فضلا عن أنها نافذة مهمة لإبراز أهم عناصر الثقافة الأميركية الغنية.

ولفت سيلفرمان ـ في مجمل كلمته التي ألقاها خلال الحفل الختامي وتكريم رعاة وشركاء «مهرجان اكتشف أميركا 2017» والذي اقيم مساء اول من امس في محل إقامة السفير بحضور الرعاة والشركاء ـ إلى أن الحفل بمنزلة إعلان رسمي عن ختام فعاليات أسبوع اكتشف أميركا السنوي الخامس، موضحا أن السفارة كانت قد قامت بإطلاق انشطة هذا المهرجان قبل 10 أيام وتحديدا في تاريخ 21 أكتوبر من خلال سباق الركض/ المشي والذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركة نايك بهدف الترويج للنمط الصحي للحياة، مشيرا إلى مشاركة حوالي 300 شخص في ذلك السباق وتم خلالها جمع مبلغ 1300 دينار تم التبرع بها إلى معهد دسمان للسكري.

وأعرب سيلفرمان عن سعادته بالأنشطة المتنوعة للمهرجان والتي شارك فيها الآلاف من الأشخاص الذين التقينا بهم وجها لوجه، موضحا أنه من خلال شراكتنا الإعلامية مع جريدة «الأنباء» والتغطيات الإعلامية الأخرى الكريمة من الصحف الأخرى، استطعنا ايصال رسالتنا إلى مئات الآلاف.

ولفت إلى أن فعاليات المهرجان شجعت المواطنين والمقيمين على اكتشاف أو إعادة استكشاف أميركا من خلال حثهم على زيارة الولايات المتحدة الأميركية، والدراسة في احدى الجامعات الأميركية، وتذوق الطعام الأميركي، وشراء السيارات الأميركية.

وتابع سيلفرمان: كما قمنا أيضا بتشجيع الكويتيين والمقيمين في الكويت على إقامة شراكات معنا، وذلك من خلال الطرق العديدة المتوافرة والتي تشمل: العمل مع الجيش الأميركي من خلال الفرص التعاقدية المتاحة، والاستفادة من الابتكارات الأميركية في عالم الرعاية الطبية، والاستفادة من الخدمات المقدمة من السفارة الأميركية، والاستثمار في سوق الأعمال الأميركي.

وأوضح ان ما بدأ في الكويت قبل خمسة أعوام أصبح يقام اليوم على امتداد دول الخليج، حيث تم إحياء فعاليات أسبوع «اكتشف أميركا» في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان، مشيرا إلى أن السفارة وعلى مدار الأيام العشرة الماضية نظمت بالتعاون والشركاء 19 فعالية لتسليط الضوء على جوانب مختلفة من الثقافة في الولايات المتحدة الأميركية، مثمنا دور الرعاة والشركاء في الدعم الرائع والحيوي لإنجاح أسبوع «اكتشف أميركا».

المكرمون في الحفل الختامي لمهرجان «اكتشف أميركا»

٭ المجلس الأميركي للأعمال في الكويت وتسلمت التكريم الرئيسة د.جولييت دينخا.

٭ شركة علي عبدالوهاب وتسلم التكريم رئيس الشركة فيصل المطوع.

٭ فندق كراون بلازا وتسلم التكريم مدير عام المنطقة أنطوان فلوطي.

٭ صحيفة «الأنباء» وتسلم التكريم مدير التحرير الزميل محمد بسام الحسيني.

٭ فندق جميرا شاطئ المسيلة وتسلم التكريم المدير العام سافينو ليون.

٭ المركز العلمي وتسلم التكريم مدير قاعة عرض الآيماكس (IMAX) عبدالله الشتيل.

٭ مركز سلطان وتسلم التكريم الرئيس التنفيذي عبدالسلام بدير.

٭ شركة صناعات الغانم وتسلم التكريم مدير العلامة التجارية «سليم تشيكن» ستين فون كون.

٭ شركة محمد حمود الشايع وتسلم التكريم نائب رئيس مطعم تشيز كيك فاكتوري جيف كيلين.

٭ الخطوط القطرية وتسلم التكريم مدير المبيعات ميثم دبوس.

٭ شركة شفروليه الغانم للسيارات وتسلم التكريم المدير العام عبدالله المؤذن.

أبرز فعاليات مهرجان «اكتشف أميركا»

تضمن المهرجان عددا من الأنشطة والفعاليات اشتملت على:

٭ سباق الركض/ المشي والذي تم تنظيمه بالشراكة مع شركة علي عبدالوهاب ونايك.

٭ العرض الأول (على مستوى الشرق الأوسط) لفيلم ثلاثي الأبعاد بعنوان «براري أمريكا» في المركز العلمي والذي جاء تكريما لمرور 100 عام على تأسيس نظام المنتزهات الأميركية الوطنية.

٭ قائمة طعام خاصة بأسبوع اكتشف أميركا لدى مطعم «بيبير» في فندق ومنتجع الجميرا ـ شاطئ المسيلة.

٭ حلقة دراسية خاصة بالتعليم في أميركا والخطوات اللازم اتباعها للالتحاق بالجامعات الأميركية.

٭ حفل إطلاق سيارة شفروليه إيكوينوكس 2018.

٭ عروض خاصة على المنتجات الغذائية الأميركية لدى مراكز سلطان مع فرصة حصول أحد المتسوقين المحظوظين على تذكرتي سفر إلى الولايات المتحدة الأميركية.

٭ عدة عروض موسيقية لفرقة سلاح الجو الأميركية «Touch n Go» تضمنت عرضا خلال ليلة الباربكيو المميزة لدى فندق الجميرا.

هذا، واقيمت أيضا حلقات نقاشية اقتصادية لتسليط الضوء على دور الابتكار الأميركي في عالم الرعاية الصحية وحلقة أخرى عن الفرص التعاقدية المتوافرة في القواعد العسكرية الأميركية في الكويت وحلقة ثالثة حول دور السفارة الأميركية في دعم مجتمع الأعمال المحلي.