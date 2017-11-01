حنان عبد المعبود - عبدالله قنيص

أكد د. علي المطيري مدير مستشفى الجهراء انه تمت السيطره على تسرب الماء الذي حدث في بعض تمديدات مياه المطافئ بالمستشفى ، وذلك خلال نصف ساعة.

وكان انفجار البايب قد أدى الى إغراق أروقة المستشفى بالمياه، وعلى اثر ذلك سارع عدد من الفنيين لإصلاح الخلل فيما تكفل العمال بالتخلص من المياه التي وصلت إلى غرف المرضى والاطباء، هذا ولم تعرف اسباب انفجار البايب أو حجم الخسائر الناجمة عنه.

من جانبه أكد مدير منطقة الجهراء الصحيه د. أحمد الحسيني ان الخدمات الصحيه في المستشفى عادت لطبيعتها واشاد بكفاءه وتفاعل الفرق المعنيه بالصيانه وخطه الطوارئ التى تم تفعيلها بالسرعة المناسبه جاء ذلك توضيحا لفيديو متداول في بدايه تسرب المياه في احد ممرات المستشفى حيث تم في الساعه السابعة مساء اليوم تقريباً انفصال بين وصلتين في بايب مكافحة الحريق مما تسبب بتسرب الماء بكميات كبيرة في ممر الحوادث بمستشفى الجهراء بسبب ضغط ماء مكافحة الحريق وتم التعامل الفوري من طاقم الصيانة بمكتب الشؤون الهندسية وإغلاق الماء والتأكد من التوصيلات الكهربائية والأسقف الصناعية، حيث تم إعادة تشغيل بايب مكافحة الحريق ، ولَم يؤثر ذلك على اداء وتقديم الخدمه الصحيه بالمستشفى.