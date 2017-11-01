فرج ناصر

اكدت وكيلة وزارة الاشغال العامة عواطف الغنيم أنه تم فض مظاريف 14 ممارسة لصيانة الطرق الداخلية والطرق السريعة، حيث تم تشكيل لجنة لفض عطاءات تلك الممارسات برئاسة الوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة، وتم فض تلك العطاءات يوم أمس.

وأشارت الغنيم إلى أن تلك الممارسات تتعلق بصيانة طرق الدائري الخامس والغزالي والجهراء السريع مع التقاطعات، وصيانة طريق الملك عبدالعزيز آل سعود السريع وطريق صبحان ـ المقوع مع التقاطعات، إضافة إلى صيانة الطرق والساحات في مناطق القصر، والعقيلة والمنقف والظهر والصباحية، وأيضا صيانة الطرق والساحات في القرين وصبحان ومبارك الكبير، وجابر العلي وأم الهيمان، مشيرة إلى أن تلك الممارسات تتضمن أيضا صيانة عامة للدائري الثالث وأجزاء من الخليج العربي، وكذلك صيانة الشوارع الرئيسية بالدعية والخالدية، وصيانة ضاحيتي حطين والشهداء، كذلك صيانة الرميثية والشعب، وصيانة مناطق العيون وسعد العبدالله والجهراء القديمة.