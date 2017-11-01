عبدالله الراكان

أعلنت مدير عام مكتب الشهيد فاطمة الأمير عن رحلة الى ماليزيا للمشاركين في أكاديمية المبدعين التي نظمها مكتب الشهيد على مدى شهرين ونصف، مشيرة الى ان هذه الرحلة ستكون الى قرية الشيخ صباح الأحمد للأيتام بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الإسلامية وذلك كتكريم للمشاركين من ابناء الشهداء.

وأضافت الأمير خلال عرض مشاريع أبناء الشهداء المشاركين ضمن برنامج «أكاديمية المبدعين» الذي نظمه مكتب الشهيد مساء أول من امس الى ان هذه الرحلة ستكون بعد الاحتفالات بالأعياد الوطنية وهي اهداء من الديوان الأميري كدعم لأبناء الشهداء المبدعين، موضحة الى ان الرحلة ستتخللها العديد من الجولات في ماليزيا اضافة الى قرية الشيخ صباح الأحمد للأيتام وذلك لنشر الفائدة على الجميع حيث سيتم اسناد مهمة تنظيم الرحلة لأبناء الشهداء المشاركين في اكاديمية المبدعين وذلك لتطوير خبراتهم الميدانية.

من جهتها أوضحت المتدربة فرح بنت الشهيد جاسم الخواجة في الحديث عن تجربتها حول سر النجاح عبر الأفكار التي تتبناها وتحدثت عن تجربتها في استشهاد والدها وكيفية تلقيها الخبر وحالتها فيه، حيث وقع في يدها بحث لوالدها حول كيفية التغلب على فقد عزيز فأصبحت بعد الحادثة عدوانية لكنها تأثرت بالبحث وكيف قيمت الحالة قبل قراءة البحث ثم كيف أصبحت بعد قراءة البحث وتعديل الأفكار والاعتزاز بكلمة شهيد التي وصف بها ابوها حيث صارت هذه الكلمة والصفة سببا عظيما في إيجابياتها بعد السوداوية التي عاشتها لمدة سنتين.

بدورها، أكدت مدير التوجيه والرعاية الأسرية أشواق العرادة ان التجربة كانت ناجحة بفضل اهتمام مسؤولي مكتب الشهيد وايمانهم بأهمية الأكاديمية واثرها على الأبناء ولله الحمد وجدنا طاقات وإبداعات لا توصف وهذا هو النجاح الذي نطمح له ونسعى لتحقيقه على ارض الواقع.

مؤكدة ان برنامج الأكاديمية للمبدعين هو برنامج تدريبي تأهيلي لأول مرة يقيمه مكتب الشهيد لتأسيس أفراد مبدعين ومنتجين وفاعلين بالمجتمع.

وقال مدير شركة قمم لتنظيم الفعاليات بدر الياقوت: سعدنا من خلال التعاون مع مكتب الشهيد الذي اثمر من خلاله تحقيق الهدف العام للأكاديمية الا وهو بناء شخصية مبدعة ومؤثرة ومنتجة بالمجتمع.