أكد ديوان المحاسبة أن ملتقى الريادة للشباب العاملين لديه الذي سينظمه الديوان في 27 نوفمبر المقبل يهدف إلى إبراز طموحات الشباب في تطوير العمل الرقابي وتعزيز التواصل بين الأجيال.

وقال عضو الفريق المنظم للملتقى م.فيصل الحقان في بيان صحافي للديوان إن الملتقى الذي يستمر يومين سيناقش مجموعة من المحاور التي تعكس اهتمامات الشباب واختيار الآليات المثلى لاستثمار طاقاتهم في أعمال الديوان ورؤيتهم في إدارة المؤسسة الرقابية مستقبلا.

وأضاف الحقان أن الملتقى سيتناول كذلك آليات التواصل داخل المؤسسة الرقابية وخارجها في ظل التحديات الحالية والمستقبلية كما سيبرز بعض أنشطة الديوان ومخرجاته وتفعيلها.