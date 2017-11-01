بشرى شعبان

كشف الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الاداري في وزارة الشؤون مسلم السبيعي ان الوزارة تعمل على إنجاز كل مشاريع الميكنة وفق جدول زمني محدد دون اي تأخير.

واشار في تصريح صحافي الى ان ميكنة خدمات قطاع التعاون بالوزارة أنجز بالكامل في مرحلته الاولى والقطاع يعمل وفق البرنامج الآلي وجار إنجاز المرحلة الثانية. وعلم السبيعي عن بدء العمل بالبرنامج الآلي في ادارة الرعاية الاسرية (المساعدات الاجتماعية) خلال الشهر الجاري.

وقال ان جميع مشاريع الوزارة يتم إنجازها وفق الجدول الزمني المدرج في خطة الحكومة.

وكشف السبيعي عن ان الشهر الجاري سيشهد أيضا انطلاق العمل في برنامج حجز الصالات الاجتماعية «اون لاين» عبر موقع انشئ لذلك وباستطاعة اي مواطن حجز الصالة وهو في منزله عبر الموقع الالكتروني.

وأضاف انه تم ادراج مواقع الصالات وصورها وجدول الحجز كلها في الموقع يطلع المواطن على ما يتعلق بالصالة ويحجز ويدفع الرسم المحدد بـ 100 دينار اون لاين عبر «الكي نت» ويتلقى رسالة بإتمام عملية الحجز دون حاجة لأي تدخل من الموظفين، والصالات مفتوحة لاحتفالات المواطنين وفق بعض الضوابط التي تنظم هذه الاحتفالات.