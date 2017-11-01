أشاد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري باستضافة دولة الإمارات للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن الـ21.

وقال بوشهري في تصريح لـ «كونا» أمس: ان المؤتمر يعد محطة مهمة لتبادل الخبرات والمعلومات مع الخبراء والمختصين العالميين في مجال الطاقة النووية السلمية.

وأضاف ان الملتقى العالمي الذي يشارك فيه 700 شخص من 68 دولة يعتبر فرصة ثمينة لبحث سبل دعم الطاقة النووية لاقتصاديات مختلف الدول بتوفير مورد موثوق من الطاقة الكهربائية والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.

وأوضح بوشهري ان المؤتمر يسلط الضوء على مساهمات الطاقة النووية في التنمية المستدامة في العقود المقبلة ودورها في مواجهة التحديات المتمثلة في تأمين الطاقة الكافية والتخفيف من آثار تغير المناخ.

وأبدى إعجابه بتجربة دولة الإمارات لإنشاء اربع محطات للطاقة النووية السلمية في مشروع «براكة»، مشيرا الى ان هذه التجربة تعد حافزا لدول المنطقة في تطبيقها في المستقبل القريب.

ويضم الوفد الكويتي المشارك في المؤتمر الى جانب بوشهري كلا من المندوب الدائم للكويت لدى المنظمات الدولية وسفير الكويت لدى النمسا صادق معرفي ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين والمفوض التنفيذي للتعاون الدولي وضابط الاتصال الوطني للوكالة الدولية للطاقة الذرية د.نادر العوضي.

كما يرافق الوفد السكرتير الثالث في سفارة الكويت لدى فيينا علي الوزان والمهندسان بوزارة الكهرباء والماء الكويتية بدر النجم ومحمد علي وعلي بوحمد.