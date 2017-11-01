دارين العلي

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة تعتزم طرح عدد من مشاريع الطاقة الشمسية في اطار سعيها الحثيث لتنفيذ الرغبة السامية بتوفير 15% من الكهرباء من خلال الطاقة البديلة بحلول العام 2030 بالاضافة الى المشاريع الاخرى التي ينفذها القطاعان الحكومي والخاص منها القطاع النفطي ومعهد الكويت للابحاث العلمية.

وأوضحت المصادر انه جار طرح مناقصة لاستخدام الطاقة الشمسية على اسطح مظلات قائمة وجديدة للسيارات في مواقع مختلفة تابعة للوزارة وذلك على اربع مراحل الاولى المشاغل الرئيسية القدرة المركبة للمشروع 2700 كيلووات والمرحلة الثانية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بقدرة مركبة 3000 كيلووات.

وتابعت المصادر ان المرحلة الثالثة تتضمن مشروعا في المشاغل الرئيسية وادارة خدمات طوارئ الديزل لانتاج 3000 كيلووات في الساعة، اما المرحلة الرابعة فتتضمن مشاريع في مباني المخازن محطات القوى الكهربائية محطتي الدوحة والزور.

وبينت المصادر ان الوزارة تهدف من هذه المشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مواقعها الداخلية والخارجية وتوفير الطاقة الكهربائية التقليدية المنتجة من النفط الاحفوري الذي يكلف الدولة مبالغ طائلة لانتاجه ولتكون الوزارة مثالا يحتذى به من باقي الوزرات والجهات الحكومية الاخرى. وأشارت المصادر الى ان الوزارة لديها مشروعان آخران سيتم طرحهما في المستقبل القريب، الاول مشروع تطبيق الطاقة الشمسية الكهروضوئية على على 25 موقعا لخزانات المياه الارضية التابعة للوزارة لتوليد 300 ميغاوات، اما المشروع الثاني فاستخدام الطاقة الشمسية باستخدام تقنية الالواح الكهروضوئية على اسطح عدد 6 مخازن بمنطقة صبحان لانتاج 3570 كيلووات في الساعة.

وذكرت المصادر ان الوزارة نجحت خلال الفترات السابقة في تنفيذ مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية باستخدام تقنية الالواح الشمسية على اسطح المبنى الرئيسي لوزارة الكهرباء والماء والاشغال العامة بجنوب السرة والذي يغذي المبنيين بالكهرباء المنتجة من الالواح الشمسية دون الحاجة الى الطاقة التقليدية.