واصل الكاتب والمؤلف مشعل الجريد تألقه في عالم المعرفة بإصدار جديد ممثلا في رواية «لوريڤ». تدور أحداث الرواية في فرنسا قبل أكثر من 200 عام.

ومن المقرر أن يشارك الكاتب الجريد بـ «لوريڤ» عبر الدار الناشرة له (دريم بوك) بكل المعارض الدولية للكتاب، وأولها معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي افتتح اليوم الأربعاء ويستمر حتى 11 الجاري.

يشار إلى أن الكاتب الجريد له عدة روايات مثل «قطيع الذئاب» و«أسماء والمعتصم» و«فارس» و«نيشان» وغيرها من إصدارات.

ومن المتوقع أن تترجم الرواية إلى اللغة الفرنسية كون أحداثها تدور في فرنسا والرواية تتحدث عن زمن كان يحكم فرنسا النظام الملكي، وتحديدا في العام 1754، وكان الملك وقتها هو لويس الخامس عشر.