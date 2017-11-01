ندى أبو نصر

انطلقت الحملة الوطنية «وحدتنا سر قوتنا» التي تنظمها الجمعية الكويتية للأسرة المثالية للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية ضمن شراكة لتعزيز القيم والسلوك والأخلاق الحميدة والتسامح وقواعد التعامل مع الآخرين والبعد عن العنف والانحرافات السلوكية لإعداد الشباب ليكونوا أوفياء لوطنهم يحملون العلم والمحبة لوطنهم الكويت من مدرسة البيروني (بنين).

وفي كلمة بالنيابة عن رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية ورئيسة نادي الفتاة الرياضي الشيخة فريحة الأحمد، قالت أمينة سر الجمعية رباب النوخذة ان الشيخة فريحة الأحمد حريصة على الاهتمام بقضايا الشباب والنشء لحمايتهم من الانحرافات السلوكية، وهي دائمة التصريح بأن الثروة الحقيقية للأمم المتقدمة والمتحضرة هم الشباب وهم عماد الوطن فيجب التركيز على إعدادهم الاعداد التربوي السليم وغرس القيم الأخلاقية الحميدة بهم والمستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة وتقديم كل العون والدعم لهم ولقضاياهم.

وأضافت: لقد حققنا اهدافا جليلة في الحملتين الاولى والثانية على مستوى مدارس محافظات الكويت آملين التوفيق والنجاح من الله، وأن تواصل السعي في تنمية المجتمع من خلال يقدمها كوكبة من المختصين للمحافظة على وحدتنا الوطنية التي هي سر قوتنا.

ولفتت الى أن الحملة مستمرة حتى نهاية العام الدراسي للطلبة، حيث بدأت الحملة في مدارس المرحلة المتوسطة وفي كل المناطق التعليمية وسوف تستمر الحملة بإذن الله تعالى للمرحلة الثانوية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.