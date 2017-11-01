قدم مكتب ميسان للاستشارات القانونية، المشورة للمدرسة البريطانية في الكويت في عملية انضمامها إلى منظمة نورد أنجليا التعليمية وهي المنظمة العالمية الرائدة في مجال المدارس الدولية ومقرها هونغ كونغ.

تدير حاليا منظمة نورد أنجليا التعليمية 46 مدرسة حول العالم للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و18 سنة، مع أكثر من 38 الف طالب في 15 بلدا. ويتوزع الطلاب بين أبناء الجاليات الوافدة بنسبة 64% وبين أبناء المواطنين المحليين بنسبة 36%.

وتعد المدرسة البريطانية في الكويت واحدة من أهم المدارس الخاصة باعتمادها سياسة انتقائية في اختيار الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة. وتستند معظم برامج التدريس على المناهج الوطنية لإنجلترا. ويشارك طلاب السنتين العاشرة والحادية عشرة في برامج دراسية تؤهلهم للحصول على الشهادة العامة للتعليم الثانوي GCSE والشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي IGCSE. أما طلاب الصف السادس فيتجهون نحو اختبارات Edexcel AS and A.

وبموجب شروط عملية الانضمام، تصبح كل من المدرسة البريطانية في الكويت وروضة الشمس المشرقة للتعليم المبكر TSK أعضاء في عائلة نورد أنغليا للمدارس ما يسمح للطلاب والموظفين بالاتصال بمدارس نورد أنجليا الأخرى حول العالم.

وقد مثل مكتب ميسان بصفته المستشار القانوني، المدرسة البريطانية في الكويت كما عمل إلى جانب إرنست أند يونغ بصفته المستشار المالي للصفقة، وقاد فريق مكتب ميسان الشريك الرئيسي بدر الجيعان وعاونه الشريك مايكل يدجار، بدعم من المستشارين ميشال غانم ومساعد العجيل وعبد الوهاب صادق ومازن زين.