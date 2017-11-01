أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد ريادة الحركة النقابية الكويتية محليا وخارجيا، حيث تزخر بالعديد من الإنجازات الإقليمية والدولية، مثمنا جهود القائمين عليها وتطورها بما يضمن تحقيق مصالح منتسبيها ومصلحة الوطن في آن واحد.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس نقابة المدنيين العاملين بوزارة الداخلية ناصر الحجيلان وسكرتير العلاقات الخارجية بالنقابة عبدالله الدوسري والأمين المالي عبدالله السويلم وعضو مجلس الإدارة مشعان العتيبي، حيث أعرب المحافظ عن تطلعه الى التعاون المشترك بين المحافظة والنقابة في الفعاليات والأنشطة المختلفة خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أشاد سكرتير العلاقات الخارجية بالنقابة عبدالله الدوسري بجهود الشيخ فواز الخالد والتقدير الذي يوليه لمنتسبي القطاع الأمني بمحافظة الأحمدي، مثمنا حرصه على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ورعاية وتنظيم الفعاليات المجتمعية والتوعوية.