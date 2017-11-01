بشرى شعبان

بحث وفد من الاتحاد الكويتي للمزارعين مع المستشار في الديوان الاميري علي الراشد عددا من الملفات التي تهتم بتطوير الزراعة في الكويت ومعالجة أي عقبات تواجه المزارع الكويتي.

وأشاد نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك في تصريح، بحسن وحفاوة الاستقبال من قبل المستشار علي الراشد، وهو أمر ليس بغريب عليه، مشيرا الى ان الاجتماع كان ايجابيا من كل الجوانب، بحيث ان المستشار الراشد كان على اطلاع تام بالأمور الزراعية، ولديه خبرة في هذا المجال.

وأوضح الدماك أنهم تتطرقوا خلال الاجتماع لمناقشة اكثر من مشروع زراعي وعرض بعض العقبات التي تقف حجر عثرة امام طموحات المزارع الكويتي، لافتا الى ان الاتحاد سيواصل جهوده وعقد الاجتماعات المكثفة مع أي جهة حكومية او غيرها، بهدف تذليل العقبات وتسخير الإمكانيات المتاحة امام أي مزارع.

ضم الوفد بالإضافة الى نائب الرئيس كل من أعضاء مجلس ادارة أمين السر جابر العازمي ونائب رئيس تحرير مجلة المزارع رئيس العلاقات العامة والاعلام وعضو مجلس الادارة حسين بن صامل وعضو المجلس محمد المطيري.