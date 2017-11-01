شاركت رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب ورئيس الاتحاد العالمي لصاحبات المهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الشيخة د. حصة السعد ممثلة للكويت في منتدى ومعرض استثمر في مملكة البحرين الثاني والعشرين والمنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار ٢٠١٧ تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس الوزراء بمملكة البحرين تحت عنوان"تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز ريادة الأعمال والابتكار " وقد شارك في هذا المنتدى عدد كبير من رواد المشاريع الصغيرة والمتوسط وكبار اصحاب الأعمال .

وقالت الشيخه د.حصة ان هذا المنتدى عبارة عن منصة شاملة تجمع رواد أعمال أكثر من ٩٠ دولة وما يقارب ١٠٠٠ رائد عمل من جميع أنحاء العالم ، وتم خلال المنتدى الإعلان عن اطلاق مبادرة تمكين المرأة في ريادة الأعمال وسيتم البدء في النساء في الدول الأفريقيه .

وافادت الشيخة د.حصه بان دورها في مجلس سيدات الأعمال العرب هو ريادة الأعمال وتمكين المرأة ورعاية الشباب ، وحرصت بشدة في كلمتها على وجوب رعاية الشباب وتدريبهم واعدادهم لدخول سوق العمل ، وناشدت الدول كافة بالاهتمام برواد الأعمال وخاصة أفريقيا حيث تمثل رئيس الاتحاد العربي الأفريقي لسيدات الأعمال والتي أبدت استعدادها وتكثيف دورها في خدمة المرأة الفقيرة في جنوب وشمال افريقيا والتركيز على وسط أفريقيا واعدادها وتدريبها لدخول سوق العمل وتحسين وضعها الاقتصادي ، وقد نالت كلمة الشيخة حصة اعجاب الحضور لانها ركزت على رواد الاعمال .

وقد حضر المنتدى سفيرنا بالبحرين عميد السلك الدبلوماسي الشيخ عزام الصباح ووزير التجارة البحريني ومجموعه كبيره من سيدات الأعمال وسيدات في مواقع صنع القرار مثل هاله الأنصاري الأمين العام للمجلس الاعلى للمرأة وعدد كبير من أصحاب الأعمال للدول الأخرى.