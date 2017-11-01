الاء خليفه

أعلنت وزارة التعليم العالي عن صدور قرارات جديده لجامعات متميزه جديده في كل من المملكة المتحدة و استراليا و ذلك يأتي من منطلق حرص الوزاره على تشجيع الطلبة على الالتحاق بارقى الجامعات المتميزه في مختلف دول الابتعاث ، ومن جهتها اوضحت فاطمة السنان -الوكيل المساعد لشئون البعثات و المعادلات و العلاقات الثقافية بأن الوزارة قد قامت بالتنسيق مع المكاتب الثقافية التابعه لها في ا الخارج لإعداد قوائم لتلك الجامعات وفقا للتصنيفات العالمية لاختيار افضلها لقائمة التميز الوطني وهي من قوائم الجامعات الموصى بها من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي و ضمان جودة التعليم .



ووضحت السنان ان اصدار هذه القرارات جاء لتشجيع ابنائنا الطلبة على الدراسة في الجامعات المتميزة عالميا بمختلف التخصصات لتحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد للاستثمار البشري في التعليم العالي وذلك بابتعاث ابناء دولة الكويت لأفضل الجامعات العالمية لضمان جودة مخرجات التعليم العالي.



كما افادت بأن الطالب ذو البعثة المتميزة يتمتع بمخصصات مالية اعلى من طالب البعثة العادية