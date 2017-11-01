ارتفع سعر برميل النفط الكويتي خمسة سنتات في تداولات أمس ليبلغ 10ر57 دولار أمريكي مقابل 05ر57 دولار للبرميل في تداولات الاثنين الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول

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وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء وسط أجواء إيجابية ساعدت خام القياس العالمي مزيج برنت على تسجيل أعلى مستوى في أكثر من عامين.



وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 47 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 37ر61 دولار كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا ليصل الى مستوى 38ر54 دولار.