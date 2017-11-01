أعلنت شركة "السينما " عن تحقيق أرباح صافية عن ال 9 أشهر الأولى من 2017 بلغت 9ر8 مليون دينار (نحو 10ر29 مليون دولار) مقابل 7.4 مليون دينار (نحو24.19 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 19 في المئة.

وقالت الشركة في افصاح على الموقع الالكتروني لبورصة الكويت اليوم الأربعاء أن ربحية السهم خلال الفترة بلغت 87ر94 فلس مقابل 50ر79 فلس عن العام 2016 بنسبة ارتفاع بلغت 19 في المئة.

وتأسست (السينما الكويتية) في العام 1954 وأدرجت في بورصة الكويت في العام 1984 ويبلغ رأسمالها 10ر10 مليون دينار (نحو 33 مليون دولار).

وتكمن اغراضها الشركة في كل ما يتعلق بالسينما وملحقاتها من أوجه التثقيف والترفيه والنشاط الفكري في الكويت وخارجها واستغلال الفوائض المالية المتوفرة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة