

أعلنت شركة (إنجازات للتنمية العقارية) عن تحقيق أرباح صافية عن ال 9 أشهر الماضية من 2017 بلغت 3.2 مليون دينار (نحو10.4 مليون دولار) مقابل2.6 مليون دينار (نحو8.5 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 22 %.



وقالت الشركة في افصاح على الموقع الالكتروني لبورصة الكويت اليوم الأربعاء أن ربحية السهم خلال الفترة ذاتها بلغت 6ر9 فلس مقابل 8ر7 فلس عن العام 2016 بنسبة ارتفاع بلغت 22 %.



وتأسست (انجازات) في العام 1998 وأدرجت في بورصة الكويت في العام 2002 ويبلغ رأسمالها 5ر34 مليون دينار (نحو 8ر112 مليون دولار).

وتكمن اغراضها الشركة في مزاولة نشاطات الاستثمارات العقارية بمختلف أنواعها