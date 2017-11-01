السنان : الطالب في البعثة المتميزة يتمتع بمخصصات مالية أعلى من " العادية"

الوزارة أكدت على المكاتب ضرورة اختيار قوائم الجامعات الموصى بها من "الجهاز الوطني"

أعلنت وزارة التعليم العالي صدور قرارات جديدة بشأن جامعات متميزة في المملكة المتحدة وأستراليا انطلاقا من حرصها على تشجيع الطلبة على الالتحاق بأرقى الجامعات المتميزة في مختلف دول الابتعاث.

وقالت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في الوزارة فاطمة السنان في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن الوزارة تولت التنسيق مع المكاتب الثقافية التابعة لها في الخارج لإعداد قوائم بتلك الجامعات وفقا للتصنيفات العالمية لاختيار أفضلها لقائمة التميز الوطني.



وأضافت السنان أن الوزارة أكدت على المكاتب ضرورة اختيار قوائم الجامعات الموصى بها من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالجامعات لإدراجها ضمن خطة البعثات المميزة.



وأوضحت أن إصدار هذه القرارات هدفه تشجيع أبنائنا الطلبة على الدراسة في الجامعات المتميزة عالميا بمختلف التخصصات تحقيقا لرؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في الاستثمار البشري بالتعليم العالي من خلال ابتعاث أبناء دولة الكويت لأفضل الجامعات العالمية لضمان جودة مخرجات التعليم العالي.



وأشارت إلى أن الطالب في البعثة المتميزة يتمتع بمخصصات مالية أعلى من طالب البعثة العادية إذ إنه سيلتحق بجامعة مصنفة عالميا ولها اعتمادات أكاديمية في مختلف تخصصاتها.