طلبت شركة (مجموعة الصناعات الوطنية القابضة) من البورصة إيقاف سهمها عن التداول فورا حتى التوصل إلى اتفاق نهائي بين الشركاء والتأكد من جدية عرض التخارج من إحدى استثماراتها التي تمتلك فيها حصة بنسبة 24%.

وقالت الشركة في إفصاح على الموقع الإلكتروني للبورصة اليوم الأربعاء إن العمل جار من أجل الاتفاق النهائي مع المشتري مضيفة أنه يوجد أثر مالي حاليا جراء ذلك وسيتم الإفصاح عنه حين التوصل إلى اتفاق نهائي.



وتأسست شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة عام 1960 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها 9ر135 مليون دينار كويتي (نحو 3ر444 مليون دولار أمريكي).



وتكمن اغراض الشركة في تملك أسهم شركات مساهمة كويتية وأجنبية وكذلك تملك أسهم أو حص ذات مسؤولية محدودة كويتية وأجنبية أو الاشتراك في تأسيسها بنوعيها وإدارتها وكفالتها لدى الغير.



وأيضا تكمن أغراضها في إقراض الشركات التي تملك أسهما وكفالتها لدى الغير واستغلال المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية قبل شركات وجهات متخصصة.