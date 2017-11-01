أظهرت بيانات حكومية اليوم الاربعاء ارتفاعا في صادرات النفط الخام الكويتي لليابان في شهر سبتمبر الماضي بنسبة20.5 % للمرة الاولى منذ شهرين مقارنة بالعام الماضي لتصل الى8.23 مليون برميل اي 274 ألف برميل يوميا.



وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير اولي ان دولة الكويت ثالث اكبر مزود نفط لليابان صدرت نسبة 7ر8 في المئة من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام في شهر سبتمبر الماضي.



وأضافت ان "اجمالي واردات اليابان من النفط الخام تراجع للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0ر2 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 17ر3 مليون برميل يوميا".



وأوضحت الوكالة ان الشحنات من الشرق الاوسط شكلت نسبة 1ر89 في المئة من اجمالي واردات اليابان من النفط الخام مرتفعة بنسبة 0ر2 في المئة عن العام الماضي.



ولا تزال المملكة العربية السعودية اكبر مزود نفط لليابان اذ ارتفعت صادراتها لها بنسبة14.6 في المئة عن العام الماضي لتصل الى 18ر1 مليون برميل يوميا تليها دولة الامارات العربية المتحدة التي ارتفعت صادراتها لليابان بنسبة 1ر1 في المئة لتبلغ 843 ألف برميل يوميا.

واحتلت قطر المرتبة الرابعة بصادرات بلغت 229 الف برميل يوميا تليها ايران التي بلغت صادراتها 216 ألف برميل يوميا.



وتعد اليابان ثالث اكبر مستهلك نفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين الى جانب استيرادها جميع أنواع الوقود الأحفوري تقريبا.