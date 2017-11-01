نفذ قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء حملة على المحلات التجارية لرصد وإزالة التعديات على أملاك الدولة واستغلال المساحات غير المرخصة، حيث أزال 10 أسوار حديدية وخرسانية.

وأوضح رئيس قسم إزالة المخالفات سليمان الغيص أن مفتشي القسم قاموا بحملة على المحلات التجارية أسفرت عن إزالة 10 أسوار حديدية وخرسانية الى جانب تعديين تمت إزالتهما من قبل أصحاب المحلات.

ودعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية لعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي @kuwmun ، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور