قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الاربعاء ان واشنطن تستثمر نفوذها في المجال المالي والبنكي للتأثير سلبا في التعاون الروسي - الايراني.



ونقلت وكالة انباء انترفاكس عن ريابكوف قوله على هامش مؤتمر الامن البيولوجي "اننا نشعر بالتأثير السلبي في التعاون بين روسيا وايران نتيجة للنفوذ القوي للولايات المتحدة الامريكية في المجالين البنكي والمالي".



واضاف انه من المتوقع ان تسفر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لايران عن اتفاقيات مهمة قائلا ان "المباحثات الروسية -الايرانية ستتناول مختلف القضايا بما في ذلك العقوبات المفروضة على روسيا وايران وكذلك الضغوط الامريكية على ايران فيما يتعلق بالاتفاق النووي".



ودافع ريابكوف مجددا عن هذا الاتفاق الذي وقعته دول (خمس زائد واحد) مع ايران في عام 2015 مشيرا الى ان ايران غير مستعدة لاعادة النظر في هذا الاتفاق وان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تملك تكليفا لتفتيش المنشآت العسكرية الايرانية.



وأعرب المسؤول الروسي عن قلق بلاده حيال مواصلة الادارة الامريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب نهج سلفه في فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا بهدف التأثير على نهج بلاده السياسي.



وكانت واشنطن ادرجت مؤخرا اكثر من 30 مؤسسة روسية بما في ذلك قطاع الطاقة والصناعات العسكرية في القائمة المشمولة بالعقوبات الامريكية.