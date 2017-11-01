بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، ببرقية تعزية إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، فخامة الرئيس دونالد ترامب عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الدهس المؤسف الذي وقع بجنوب مانهاتن في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.

مؤكدا سموه رعاه الله استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الهادفة إلى زعزعة أمنها واستقرارها مجددا سموه حفظه الله ورعاه موقف دولة الكويت الثابت لرفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، ببرقية تعزية إلى فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، الرئيس دونالد ترامب الصديقة والتي ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الدهس المؤسف الذي وقع بجنوب مانهاتن في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراءالشيخ جابر المبارك، ببرقية تعزية مماثلة.