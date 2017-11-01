حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

استقبل وزير الصحة د.جمال منصور الحربي بمكتبة صباح الأربعاء سعادة سفير جمهورية الهند المعتمد بدولة الكويت ساني لجيان وتناول اللقاء محاور العلاقات الصحية بين وزارة الصحة وجمهورية الهند وآفاق تعزيز التعاون الصحي بين الجانبين .

كما تطرق اللقاء إلى آلية استقدام الهيئة التمريضية من جمهورية الهند من خلال الالتزام باتباع القنوات والإجراءات الرسمية المعتمدة بين الجانبين بموجب مذكرات التفاهم و الاجتماعات التي عقدت ومأثم الاتفاق علية بأن تكون الإجراءات من خلال سفارة دولة الهند والشركات المؤهلة لدى وزارة الصحة والشركات الحكومية المعتمدة بجمهورية الهند ،وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك لضمان سلامة الإجراءات واختيار افضل العناصر من الهيئة التمريضية من المكاتب الحكومية في جمهورية الهند ومن خلال المكاتب والشركات المعتمدة للعمل على تفادي السلبيات والتجاوزات التي تم رصدها خلال الفترات السابقة من جانب بعض المكاتب بجمهورية الهند .وكانت موضع اهتمام الجانبين .

وذكر وزير الصحة د.جمال منصور الحربي عقب اللقاء مع سعادة سفير جمهورية الهند المعتمد بدولة الكويت سعادة ساني لجيان بأن الوزارة ووفقا للمستجدات التي عرضها سعادة سفير جمهورية الهند بشأن الشركات والمكاتب المعتمدة لدى حكومة الهند قد قررت إعادة تقييم الموقف من حيث ايفاد لجان لاستقدام الهيئة التمريضية من جمهورية الهند وحيث تم تأجيل سفر اللجان التي كان من المرجح سفرها قريبا لاستقدام هيئة تمريض لوزارة الصحة لحين استكمال تقييم الموقف وفقا للمستجدات .

وأكد وزير الصحة على اعتزازه بجمع العلاقات في المجالات الصحية بين دولة الكويت وجمهورية الهند وحرص الجانبين على تطويرها لما فيه مصلحة الجانبين.

وثمن الوزير الحربي مبادرة سعادة السفير الهندي لحرصة على التواصل المباشر مع وزير الصحة وقيادات الوزارة للتفاهم حول الإجراءات المناسبة لاستقدام افراد الهيئة التمريضية من جمهورية الهند وفقا للضوابط التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين وبما يضمن الحد من التجاوزات والسلبيات التي تم رصدها بالفترات السابقة .