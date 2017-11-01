قضت محكمة الاستئناف المدنية بتعويض نقيب الأطباء د.حسين الخباز مبلغ (6500) دينار شاملا أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى بالدعوى المرفوعة ضد مدير إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة د.أنور يعقوب حياتي عن تهمة "إساءة استخدام هاتف"، إذ وصف حياتي في تغريداته - التي دافع فيها عن تجاوزات عهد وزير الصحة الأسبق د.علي العبيدي - نقيب الأطباء "بالرويبضة والصبياني والكومبارس وعبدالدينار" فضلا عن قذفه بعبارات كان من ضمنها أنه "معتاد على فضح البنات وتصويرهن" متهما إياه "بتحريضه على الفسق والفجور"، وهي المغالطات والأكاذيب التي لم يستطع مدير إدارة التراخيص الطبية واستشاري الأمراض الباطنية د.أنور يعقوب حياتي إثبات صحتها أمام القضاء، ليتأكد معه لمحكمة الاستئناف بذاءة تلك الألفاظ التي كان من شأنها المساس بكرامة نقيب الأطباء والإساءة لسمعته إذ لو صحت لوجب احتقاره بين أهله وذويه وأصحاب هذه المهنة الإنسانية، ذلك وأن الدفاع قد انصب بأن المفترض بطبيب استشاري حصل على الدكتوراه بالطب ومارس هذه المهنة - التي يؤتمن فيها على أرواح وأعراض المرضى - أن يحترم أبسط أخلاقيات المهنة لا أن يطعن "بذمة وشرف" زملائه بأكاذيب من أجل غاية رخيصة، بما لزم معه تغريم حياتي عن عبارات السب والقذف والطعن بشرف نقيب الأطباء بالألفاظ والمغالطات التي أطلقها دون أدنى مسئولية قانونية أو أخلاقية، وكل ذلك في سبيل دفاعه عن تجاوزات وزير الصحة السابق الذي وصف - حياتي - أحد مؤيدي استجاوبه "بأجير التجار" ونعت آخرين "بالأنجاس، دجاج المكينة، الحمير، الكلاب" وهي التغريدات التي كانت تحت نظر المحكمة وأثبتت للقضاء أنه معتاد على توزيع تلك الألفاظ والعبارات التي يطلقها مدير إدارة التراخيص الصحية في هجومه على المغردين والشخصيات العامة.

وفي تفاصيل القضية، فقد أسند الادعاء العام للمتهم أنور يعقوب حياتي أنه أقدم بوسيلة من وسائل الاتصالات "تويتر" على توجيه رسائل تهديد وإهانة منافية للآداب المبينة بالمحضر للمجني عليه بأن هدده وأهانه وتلفظ عليه بالألفاظ المنافية للآداب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وقد حكمت محكمة الجنح برئاسة القاضي أحمد القصيمي بإدانة حياتي ومصادرة هاتفه النقال مع إحالة الدعوى للمحكمة المدنية، إلا أن محكمة الجنح المستأنفة برئاسة القاضي حمد الملا قضت ببراءته "تشككيا" معتبرة ألفاظ ( الكومبارس، الرويبضة، الصبياني، الذليل، عبدالدينار، المحرض على الفسق والفجور، الاعتياد على فضح البنات بتصوريهن) تلك الألفاظ لا تشكل جريمة الإهانة أو الألفاظ المنافية للآداب، وهو القضاء الذي لم تسايره المحكمة المدنية التي قضت بأول درجة بتغريم حياتي عن تلك العبارات، ومن ثم أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الضبيبي هذا القضاء واعتبرت تلك الألفاظ مساسا بكرامة نقيب الأطباء وإساءة لسمعته ورأت فيها إهانة وألفاظا منافية للآداب وليس كما قضى حكم الاستئناف الجزائي بالبراءة، بما يسلتزم معه زيادة مبلغ التعويض إلى (6500) دينار شاملة أتعاب المحاماة ومصروفات الدعوى.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف المدنية برئاسة المستشار علي الضبيبي أخذت بأحكام الدوائر المدنية الأولى والثانية والثالثة بمحكمة التمييز التي قدمها دفاع نقيب الأطباء خلال جلسات الدعوى فيما يخص المبادئ القضائية التي انتهت إليها - كافة تلك الدوائر - من أن البراءة التشككية التي تقضي بها المحكمة الجزائية ليس لها أي حجية أمام المحكمة المدنية، ويستطيع المتضرر المطالبة بالتعويض حتى لو قضي ببراءة المتهم تشككيا لأن هذه البراءة لم تنفي ارتكاب المتهم أنور يعقوب حياتي للجرائم المسندة إليه، وهو ذات القضاء والرأي الذي انتهت إليه الدائرة المدنية الأولى بمحكمة التمييز برئاسة المستشار فؤاد الزويد التي ستنظر الطعن المقام ضد حكم الاستئناف الصادر بتغريم حياتي عن الجرائم التي ارتكبها ضد نقيب الأطباء.