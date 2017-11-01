قال الجيش المصري في بيان أمس الثلاثاء ، إنه تم إنقاذ ضابط شرطة، خطفه متشددون أثناء هجوم على قوة للشرطة في منطقة نائية بالصحراء الغربية يوم 21 أكتوبر تشرين الأول، وجرى نقله إلى مستشفى عسكري.

وأضاف البيان أن القوات الجوية قتلت عددا كبيرا من المتشددين المسؤولين عن الهجوم الدامي وذلك في غارة جوية على موقع للمتشددين.

وقال إن الغارة الجوية، وهي الهجوم الثاني في أسبوع الذي يستهدف المسؤولين عن هجوم 21 أكتوبر ، نُفذت بالتنسيق مع الشرطة وبناء على "معلومات مؤكدة" عن أماكن اختباء المتشددين.



وكانت ثلاثة مصادر أمنية قالت آنذاك إن ما لا يقل عن 52 ضابطا ومجندا قتلوا عندما تعرضت قوة الشرطة لهجوم لكن وزارة الداخلية قالت في اليوم التالي إن هذا الرقم غير صحيح وذكرت أن 16 شرطيا فقط قتلوا.