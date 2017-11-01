قالت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة اليوم الأربعاء إن قيمة المعاملات التي أنجزتها خلال شهر أكتوبر المنصرم بلغت نحو 5ر30 ألف دينار كويتي (نحو 100.7 ألف دولار أمريكي).

وأضاف مدير الإدارة فهد الشعلة في تصريح صحفي أن "نزع الملكية"أصدرت التقرير الإحصائي لشهر أكتوبر المنصرم متضمنا المعاملات الصادرة والواردة.

وأوضح الشعلة أن المعاملات الصادرة للأفراد والمؤسسات بلغت خلال أكتوبر الماضي 960 معاملة و 135 كتابا صادرا للوزارات والجهات الحكومية في حين بلغ إجمالي المعاملات الصادرة والواردة في الشهر ذاته 1174 معاملة.



يذكر أن إدارة نزع الملكية تعمل على نزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على قرارات صادرة عن مجلس الوزراء والمجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.