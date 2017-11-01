أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها السعري 25ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 08ر6530 نقطة بنسبة صعود بلغت 25%.

في المقابل انخفض المؤشر الوزني ليخسر 64ر0 نقطة ليصل إلى 27ر419 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 15ر0 في المئة كما انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 2ر1 نقطة ليصل إلى 63ر966 نقطة بنسبة بلغت 13ر0 في المئة.

وشهدت الجلسة تداول 12ر67 مليون سهم تمت عبر 2936 صفقة نقدية بقيمة بلغت 7ر13 مليون دينار كويتي (نحو7ر44 مليون دولار أمريكي).

وتابع المتعاملون إعلان بورصة الكويت موافقتها على طلب إتمام صفقة ذات طبيعة خاصة لشركة (هيومن سوفت) بكمية أسهم بلغت 116ر776ر1 سهم على سعر أربعة دنانير كويتية للسهم الواحد بقيمة فاقت ال1ر7 مليون دينار (نحو 2ر23 مليون دولار) علاوة صفقة ثانية بواقع 260 ألف سهم بقيمة 040ر1 مليون دينار (نحو 4ر3 مليون دولار).

كما تابع هؤلاء إعلان تنفيذ بيع أوراق مالية (مدرجة وغير مدرجة) لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل علاوة على إفصاح من شركة (السلام) بشأن إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بنسبة 99 في المئة بتملك حصة في شركة (جياد القابضة) بنسبة 5ر20 في المئة وذلك عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة.

وكانت شركات (ريم) و(افاق) و(المعامل) و(اجيال) و(تنظيف) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (الامتياز) و(زين) و (عربية عقارية) و(مزايا) و(الاثمار) الأكثر تداولا.

واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها (كيبل تلفزيوني) و(تحصيلات) و(كميفيك) و(ابار) و(المنتجعات) في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 52 شركة وانخفاض أسهم 41 شركة في حين كانت هناك 20 شركة ثابتة من إجمالي 113 شركة تمت المتاجرة بها.

واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 05ر15 مليون سهم تمت عبر 1093 صفقة نقدية بقيمة 05ر8 مليون دينار (نحو 3ر26 مليون دولار).