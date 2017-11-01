دعا مدير ادارة النقل الجوي بالإدارة العامة للطيران المدني سامي عيد الى تشكيل موقف عربي موحد لمواجهة القانون الأوروبي المقترح حول المنافسة العادلة في مجال الطيران المدني والذي من شأنه تقييد حركة شركات الطيران العربية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عيد اليوم على هامش أعمال الاجتماع الثاني لممثلي سلطات الطيران المدني في الدول العربية والخاص ببحث التعامل مع قانون الاتحاد الأوروبي حول المنافسة في مجال الطيران المدني.

وأكد عيد أن شركات الطيران الخليجية تشهد حركة تطوير واسعة مشيرا الى أن شركات (طيران الامارات) و(الخطوط الجوية القطرية) و(الاتحاد للطيران) تعتبر من الناقلات العملاقة في العالم.

وأضاف أن نمو هذه الشركات أثر بالسلب على الشركات الأوروبية وبالتالي لجأ الاتحاد الأوروبي الى وضع حلول للحصول على امتيازات اضافية لمنافسة شركات الطيران الخليجية.

وبين أنه في حال صدور القانون الأوروبي فان ذلك سيؤثر على الشركات الثلاث وسينعكس ذلك التأثير على الخطوط الجوية الكويتية مطالبا ببذل الجهود للتصدي لإصدار هذا القانون أو التخفيف من تأثيراته السلبية على الناقل الوطني الكويتي.

وذكر عيد أن مجلس الجامعة العربية يناقش حاليا الاجراءات التي تتخذها الدول الأوروبية للحد من المنافسة بين الناقلات الخليجية ونظيراتها الأوروبية وكيفية التأثير على الاتحاد الاوروبي لمنع أي قرار قد يؤثر سلبا على الناقلات الخليجية بشكل خاص والناقلات العربية بشكل عام.

وأشار الى أن القانون الأوروبي في حال التصويت عليه واقراره سيضع عراقيل كثيرة امام نمو الشركات العربية بشكل عام والشركات الخليجية بشكل خاص مؤكدا ضرورة تنسيق المواقف بين الدول العربية للتصدي له والدفاع عن حقوق الناقلات الوطنية في هذا الشأن.

وشدد على أن القانون الأوروبي يعد نوعا من أنواع التدخل في السيادة العربية مضيفا الى أن شركات الطيران الأوروبية تلقت دعما حكوميا في بداية انطلاقها كنظيراتها العربية.