أعاد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اليوم تكليف سمو الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة لدولة الكويت وال35 في تاريخ البلاد السياسي.

وتعد الحكومة الجديدة التي كلف سمو الشيخ جابر المبارك باختيار اعضائها السابعة لسموه منذ توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء في ديسمبر 2011 اذ تقلد سبعة اشخاص هذا المنصب منذ عام 1962 حتى الآن.

ووفقا للمادة (56) من الدستور الكويتي يعين صاحب السمو الامير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء كما يكون تعيين الوزراء من اعضاء مجلس الامة ومن غيرهم وفقا للمادة ذاتها بحيث لا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد اعضاء مجلس الامة.

وينص الدستور على ان رئيس مجلس الوزراء الذي يعد ثاني اعلى مسؤول تنفيذي في الدولة بعد صاحب السمو الأمير هو المسؤول عن ترشيح اعضاء الوزارة ورفع اسمائهم الى صاحب السمو الامير لاصدار مراسيم تعيينهم.

وفي سرد تاريخي لتشكيل الحكومات في دولة الكويت فقد ترأس المغفور له الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح اول وزارة في تاريخ البلاد السياسي في يناير 1962 فيما ترأس المغفور له الامير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح وهو الحاكم ال12 للبلاد الوزارات الثانية والثالثة والرابعة منذ يناير عام 1963 حتى نوفمبر 1965.

وبعد ذلك ترأس المغفور له الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح الحاكم ال13 للبلاد الوزارات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة التي امتدت فتراتها بين ديسمبر 1965 وديسمبر 1977.

أما الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح فقد ترأس 11 وزارة امتدت من الوزارة العاشرة في فبراير عام 1978 حتى الوزارة ال20 التي شكلت في فبراير عام 2001.

وفي يوليو عام 2003 ترأس صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الوزارة ال21 في تاريخ البلاد التي استمرت حتى وفاة الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح.

وترأس سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح الوزارات ال22 وال23 وال24 وال25 وال26 وال27 وال28 في تاريخ الكويت السياسي في الفترة من فبراير 2006 الى ديسمبر 2011.

ومن ثم ترأس سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح الوزارات ال29 وال30 وال31 وال32 وال33 وال34 في تاريخ البلاد السياسي في الفترة من ديسمبر 2011 الى اكتوبر الماضي.