أسامة دياب

أشاد القائم بالأعمال في سفارة فيتنام لدى البلاد نغوين فان نيم بالعلاقات الفيتنامية ـ الكويتية التي وصفها بالتاريخ والمتطورة على مختلف الأصعدة وكل مجالات التعاون، لافتا إلى تنامي وتزايد مجالات التعاون المشترك بينهما منذ تأسيس العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الصديقين في العام 1976، مشيرا إلى أن الزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك العام الماضي إلى فيتنام كانت نقطة فارقة في تاريخ العلاقات الثنائية.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل الذي أقامته السفارة بمناسبة العيد الوطني الـ 72 لبلاده والذي أقيم في فندق كراون بلازا مساء أول من أمس بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد، أشار نيم إلى أن فيتنام أصبحت أحد أكبر الشركاء التجاريين للكويت في جنوب شرق آسيا، كما أن الكويت أصبحت أحد أكبر المستثمرين الأجانب من منطقة الشرق الأوسط الذين يستثمرون في فيتنام، حيث ان لديها استثمارات تقدر بالمليارات في أكبر مصفاة للنفط في فيتنام، موضحا ان اهتمام الكويت المتزايد بقطاع النفط والغاز في فيتنام جعل منه مجالا استراتيجيا للتعاون بين البلدين، لافتا إلى أن المصفاة ستعمل قريبا.

وبالعودة الى المناسبة، أكد أن تأسيس جمهورية فيتنام في العام 1945 غيّر من تاريخها عبر 72 سنة الماضية، مشيرا إلى مجالات عدة للتعاون بين البلدين مثل العمالة والسياحة والتعليم.

وقال إن فيتنام سعت لاستقطاب الاستثمارات الخارجية لتنمية اقتصادها، فضلا عن تنشيط الجانب السياحي حيث أصبحت وجهة سياحية لكل شعوب العالم، لافتا إلى احتضان بلاده لقمة الباسيفيك بحضور رؤساء21 دولة ومشاركة الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والرئيس فلاديمير بوتين، معربا عن شكره الجزيل لاستضافة الكويت لبعثة بلاده وتقديم جميع التسهيلات لها، لافتا إلى أن البلدين يعملان على تطوير علاقتهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.