استقبل مدير المعهد العالي للطاقة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.أسامة الدعيج مدير صيانة محطات تحويل في وزارة الكهرباء والماء م.عبدالله صنقور، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وذلك بمقر المعهد بالشويخ.

حضر اللقاء مساعد مدير المعهد العالي للطاقة م.عبدالعزيز البعيجان إلى جانب رؤساء الأقسام العلمية والإدارية بالمعهد.

تم خلال اللقاء بحث التعاون بين المعهد ووزارة الكهرباء والماء وتم النقاش حول سبل فتح مجالات جديدة تعود بالفائدة على الجانبين وإمكانية استحداث وتطوير برامج موجهة للوزارة، كما تم التباحث كذلك حول توفير حلول لبعض المشكلات الفنية بالاستعانة بالمهندسين والاختصاصيين أصحاب الكفاءات المميزة من المعهد لعمل بحوث والخروج بحلول علمية تفيد سوق العمل.

وفي ذات الإطار وضمن جهود المعهد لمد جسور التواصل مع جهات سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع النفطي استقبل مدير المعهد العالي للطاقة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.اسامة الدعيج أمس الأول وفد شركة ناقلات نفط الكويت الذي زار المعهد لبحث الاستفادة من إمكانيات المعهد الفنية في عمل دورات قصيرة لمهندسي وفنيي الشركة في مجالات الهندسة الكهربائية والميكانيكية، في مقر المعهد بالشويخ.

تم خلال اللقاء الذي تم بحضور مساعد مدير المعهد ورؤساء الاقسام العلمية والادارية بالمعهد، مناقشة فتح المعهد المجال للمتدربين بالتدريب الميداني في مصانع الشركة لإكسابهم المهارات العملية ومن ثم استقطابهم للعمل داخل الشركة وايضا تم التباحث حول فتح المجال البحثي للاستفادة من خبرات مهندسى المعهد في حل مشكلات المصانع الفنية لدى الشركة.

وتطرق النقاش بين الجانبين الى إمكانية فتح تخصصات جديدة حسب حاجة الشركة لتدريب المتدربين الجدد حديثي القبول على برامج خاصة بالشركة ووفق احتياجاتهم كما تم التباحث حول توقيع برتوكول تعاون بين المعهد وشركة ناقلات نفط الكويت أسوة ببروتوكول التعاون الموقع بين المعهد وشركة ايكويت.