فرج ناصر

أشارت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي د.منال الحساوي إلى سعي الجمعية للانضمام إلى ركب جمعيات النفع العام التي تسهم في بناء الكويت، لافتة إلى أنها تعتبر الجمعية الأولى من نوعها في تاريخ جمعيات النفع العام التي تعنى بمجالات التخطيط الاستراتيجي وعلى جميع المستويات.

وأضافت خلال انطلاق أعمال الجمعية وإشهارها أن الجمعية تهدف إلى نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي في المجتمع ورفع المستوى المهني للأعضاء في مجالات التخطيط المختلفة وتنمية كفاءتهم المهنية والتعاون مع المنظمات والهيئات والجمعيات المحلية بما يساعد في تحقيق أهداف الجمعية وتقديم الاستشارات للجهات الراقية وإعداد البحوث والدراسات المختصة بالتخطيط الاستراتيجي وخلق حلقة وصل بين الجمعية والمجتمع لتكون بذلك جزءا لا يتجزأ من تاريخ جمعيات النفع العام الكويتي المشرف.

وقالت إننا بصدد عمل لقاء تنويري لأعضاء الجمعية وكذلك الأعضاء المنتسبين والمزمع انضمامهم للجمعية خلال الفترة المقبلة للإطلاع على آلية العمل القادمة الخاصة بالجمعية.

من جانبه، أكد أمين سر الجمعية المحامي عبدالله العلاج أننا سعينا منذ ما يقارب ثلاث سنوات لإشهار هذه الجمعية وتم رفض طلبنا من قبل وزارة الشؤون ولكن بعد جهد تحقق أملنا، وتم إشهار الجمعية بعد تطبيق الشروط الخاصة بوزارة الشؤون فيما يتعلق بإشهار الجمعيات.

وأضاف أننا اليوم ندعو جميع المهتمين للانتساب إلى الجمعية وكذلك تسجيل المنتسبين في اللجان العاملة لتفعيلها بما يحقق الهدف من إنشاء هذه الجمعية.