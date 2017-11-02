بشرى شعبان

أقامت لجنة قضايا الطفولة في رابطة الأمن الأسري «رواسي» ورشة عمل «العلاج الجماعي وجلسات الدعم لأسر ذوي الإعاقة» مساء أمس الأول، لمناقشة العديد من المحاور المتنوعة في هذا الشأن وفي مقدمتها: أهمية جلسات الدعم، وأهم مشكلات أسر ذوي الاحتياجات الخاصة ومزايا الإرشاد الاجتماعية وطرق إرشاد تلك الفئة.

وعلى هامش الورش، أكدت الاختصاصية الاجتماعية الأولى والمستشارة التربوية هدى الماجد أهمية جلسات الدعم والإرشاد الاجتماعي لمختلف أفراد المجتمع المعنيين بالتعامل مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من أولياء أمور واختصاصيين وتربويين ومعلمين، لافتة إلى هذه الورش تقدم كخدمة اجتماعية توعوية مجانية دون أي رسوم لجميع الحضور.

وأرجعت السبب وراء إقامة هذه الندوة إلى رغبة رابطة الأمن الأسري في تقديم جميع سبل الدعم لهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع وما تحققه من فوائد تصب في مصلحتهم، مشيرة إلى أن أولياء أمور هذه الشريحة عادة ما نلاحظ أنهم أكثر حساسية عن غيرهم من الآباء والأمهات، وهو ما تعمل تلك المحاضرة على معالجته عبر تعليمهم كيفية تقديم أبنائهم بطريقة مميزة تتناسب مع طبيعتهم الخاصة لتحقيق الخطوة الأولى في مسار الدمج المجتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت أن الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي وعادة تكون قوته في الجماعة وهذه الورشة تحقق هذه الأهداف، إذ تعد فرصة ثمينة لتعرف أولياء الأمور ببعضهم للحديث عما يعانون من مشكلات مع أبنائهم بهدف الاستفادة من تجارب الآخرين وخبراتهم المختلفة.