أصدر رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار عبدالرحمن النمش أمس قرارات تقضي بتشكيل مجموعة من اللجان النوعية المتخصصة بغية التأكيد على قواعد العمل المؤسسي داخل الهيئة.

وقال النمش لـ «كونا» ان اللجان المشكلة برئاسة وعضوية اعضاء من مجلس الأمناء والجهاز التنفيذي في كل اختصاصات الهيئة الفنية والإدارية والمالية «تعكس حرص مجلس الأمناء على القيام بدور فاعل في مباشرة مهامه واختصاصاته بالتنسيق والتكامل مع الجهاز التنفيذي بالهيئة». وأوضح ان من بين اللجان المشكلة ما يعني منها بتأطير وحوكمة العمل الاداري والمالي بالهيئة ووضع النظام العام لعمليات تلقي البلاغات ودراستها وإبداء الرأي فيها وإعداد التقارير عنها فضلا عن إعداد التقارير السنوية والنصف سنوية التي تصدر عن الهيئة.

وأضاف ان من بين اللجان المشكلة ما تعنى بدراسة التشريعات السارية واقتراح التعديلات عليها وكذلك اقتراح مشروعات القوانين التي من شأنهما زيادة فاعلية التشريعات الوطنية المعمول بها في مجال مكافحة الفساد.

يذكر ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد هي هيئة مستقلة محايدة تأسست بموجب القانون رقم 2 لسنة 2016 الصادر في 24 يناير 2016 استجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتهدف لإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الامثل لها.

كما تعمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الاموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقا للقانون فضلا عن حماية اجهزة الدولة من الرشى والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية.