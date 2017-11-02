أكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود امس حرص الدولة واهتمامها البالغ بتأهيل الكوادر الوطنية وتكريمها بالشكل المطلوب نظرا لأهميتها في التطوير والارتقاء بالأداء العام.

وقال الشيخ سلمان الحمود في كلمة خلال حفل تكريم الموظفين المتميزين العاملين في مطار الكويت الدولي خلال فترة الصيف الماضي إن «تعزيز مفهوم التكريم بكل أشكاله يعتبر من الأولويات الضرورية لتطوير الموارد البشرية ورعايتها على مختلف الأصعدة».

وثمن النتائج الإيجابية للموظفين الذين بذلوا قصارى جهدهم الدؤوب خلال موسم السفر، مضيفا أن الآمال معقودة على هؤلاء المتميزين في مواصلة البذل والعطاء في خدمة بلدهم الكويت في شتى الظروف المختلفة.

يذكر أن إدارة الطيران المدني اعتمدت في فترة الصيف الماضي خطة شاملة تستهدف تنظيم حركة المسافرين في المطار إذ تمت مضاعفة أعداد الموظفين عند البوابات وفي منطقة الترانزيت وصالات المغادرين والقادمين.

وشكلت الإدارة فرق اسناد من الموظفين والموظفات تضم 450 موظفا وموظفة يعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم الخدمة المطلوبة في مرافق المطار مع رفع التقارير الدورية لاتخاذ الاجراءات المباشرة لتلافي أي ملاحظات.