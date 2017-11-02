دارين العلي

أعلنت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة عمر عن إنشاء اللجنة العليا للبحث العلمي والابتكار خلال المرحلة المقبلة والتي ستضم في عضويتها جهات عدة في الدولة معنية بالشأن العلمي كجامعة الكويت والقطاع النفطي وغيرهما من الجهات على مستوى وزراء ووكلاء وزارات.

وقالت عمر، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في المعهد للاعلان عن الاحتفال بمرور 50 عاما على إنشائه والذي سيقام في 12 الجاري، ان اللجنة تهدف الى تطوير البحث العلمي والجانب الابتكاري وزيادة الميزانية الخاصة بهما والبالغة حاليا 0.34 لتصبح 1% من الناتج القومي للدولة. وذكرت إنجازات المعهد العديدة طوال مسيرته من البحث والدراسة والتطوير ولا تزال خدماته البحثية للدولة كشريك استراتيجي في التنمية لإيجاد حلول علمية لكل ما يواجه الدولة من صعوبات في مجالات عدة كالطاقات المتجددة كمشروع الشقايا الذي يعتبر قفزة مستقبلية للدولة والذي سيجري افتتاحه رسميا خلال العام المقبل.

وافادت بأن المعهد نجح في توفير مصدر جديد لمياه الشرب باستحداث طريقة انتاج المياه العذبة من الآبار الشاطئية في خطوة نحو توفير منتج وطني ذي نوعية ممتازة للتصدي لندرة مصادر مياه الشرب الطبيعية في الدولة ويعتبر هذا الإنجاز ثمرة مشاريع بحثية قام بإنجازها المعهد خلال أكثر من عقدين من الزمن.

وأكدت ان المعهد مستمر في مساعيه الحثيثة لإيجاد الحلول المتطورة لتحسين صناعة البترول ومشتقاته لتحسين إنتاج آبار النفط وللتغلب على المشاكل الطبيعية التي تواجه عمليات التنقيب والحفر، مبينة ان معالجة هذه المشاكل تعتبر من أولويات القطاع النفطي في الكويت.

واضافت ان للمعهد دورا ايضا في تشجيع وتطوير قدرات الخريجين الكويتيين عن طريق برنامج البعثات للحصول على الشهادات العليا من أرقى جامعات العالم.

وأكدت استمرار المعهد في تطوير علاقاته مع جميع القطاعات وعلى الاخص القطاع النفطي لبناء شراكة استراتيجية على المدى البعيد، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي للمعهد هو العمل من أجل مستقبل أفضل لوطن معطاء ولتوفير حياة كريمة للأجيال القادمة ودعم خطة الدولة الاستراتيجية في تحقيق رؤية الكويت لعام 2035.