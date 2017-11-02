استقبل وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، في مكتبه بمقر الوزارة أمس، رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات عيد العازمي ووفدا من أعضاء النقابة، وحضر اللقاء وكيل وزارة المواصلات بالإنابة بثينة السبيعي، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وقد تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات والقضايا النقابية وإمكانات تذليل بعض المعوقات التي تواجه النقابة وسبل حلولها ومعالجتها وفقا للأطر القانونية والإدارية السليمة.

ورحب أبل برئيس وأعضاء النقابة، مؤكدا دعمه الكامل لنقابة العاملين بالوزارة، لافتا الى أن الأهداف مشتركة لتحقيق تطلعات الموظفين وما يهم مستقبلهم، وأن الوزارة لا تتوانى لحظة في تذليل العقبات ووضع الحلول المناسبة لتسهيل مهام عملهم.

من جانبها، بينت وكيل وزارة المواصلات بالإنابة بثينة السبيعي أنه لا يوجد أبدا أي تعارض حول مطالب الموظفين وأن حقوقهم محفوظة والوزارة تتعامل معهم بمنتهى الشفافية لأن المصلحة واحدة في النهاية ولا يوجد أي تعارض ما بين النقابة والوزارة بل ان كل منهما يكمل الآخر وصولا إلى مصلحة الموظف والمصلحة العامة.

بدوره، وجه رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة المواصلات وأعضائها الشكر والتقدير لكل من الوزير والوكيل على إتاحته الفرصة للاستماع الى مطالبهم، مؤكدين أن خدمة هذا الوطن والمواطنين هو نصب أعينهم دائما.

وأعربوا عن تقديرهم لتفهم قيادات الوزارة واستعدادها لتلبية طلبات الموظفين، وأكد العازمي أن هذا اللقاء الودي يأتي في إطار التواصل المستمر بين النقابة والوزارة وفتح قنوات مباشرة مع المسؤولين لنقل مطالب وهموم الموظفين.