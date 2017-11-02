محمد راتب

كشف رئيس جمعية الجهراء التعاونية محمد سنافي الشمري عن زيادة مبيعات الجمعية في سوقي الجهراء والواحة خلال الفترة من 19 ولغاية 27 أكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت الزيادة 56 ألف دينار، مشيرا إلى ان المبيعات بلغت ما يقارب 270.567 ألف دينار في 2016، ووصلت إلى 326.568 ألف دينار في 2017.

وأوضح الشمري في تصريح صحافي ان الارقام تشير إلى عودة اهالي المنطقة والمساهمين للشراء من الجمعية، إضافة إلى نجاح العمل الدؤوب الذي يقوم به مجلس الادارة ممثلا في لجنة المشتريات عبر توفير جميع احتياجات رواد الجمعية من اصناف غذائية واستهلاكية بأسعار مناسبة.