فرج ناصر

شدد مدير عام موسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله على أهمية العنصر الوطني في تحسين إنتاجية العمل وتنمية المهارات داخل موسسة الموانئ الكويتية.

وفي هذا السياق فقد وجه العبدالله بأن يجتمع جميع مساعدي المدير العام بصفة أسبوعية مع مديري القطاعات التابعين لكل منهم وعمل محاضر وقائع هذه الاجتماعات بحيث تنتهي الى توصيات واقتراحات محددة فيما يخص آليات تطوير العمل بكل ادارة من الإدارات بما يضمن دراسة جميع نقاط القوة والضعف داخل كل ادارة وأسلوب العمل والاحتياجات الفعلية والفهم العميق لمتطلبات نجاح كل ادارة في تحقيق الأهداف المطلوبة منها وبما يضمن مشاركة جميع الإدارات والوحدات التابعة للمؤسسة في الوصول الي القرارات الهادفة المحققة للصالح العام.

وأكد العبدالله من خلال تعميم على ضرورة التدقيق الدوري والمستمر على تواجد الموظفين الفعلي اثناء أوقات العمل الرسمية لكل قطاع على حدة ومطابقتها بكشوف الحضور والانصراف والغياب والاستئذان والإجازات والمرضيات المسجلة رسميا، مشيرا كذلك إلى ضرورة الترتيب والتنظيم الاداري لكل ادارة من الإدارات والتاكد من ان الادارة تقوم بكامل اختصاصاتها الوظيفية وان ملفاتها ومستنداتها محفوظة بشكل امن ومنظم بحيث يسهل على المسؤول البحث عن اي مستند والوصول اليه بسهولة ويسر.

كما وجه العبدالله بالتأكد من ان لكل موظف وظيفة محددة وان كافة الموظفين لديهم مهام وظيفية يتم تأديتها وفقا للهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي ولايجوز باي حال من الأحوال جلوس الموظف دون عمل او مهام محددة، مشددا على أنه على جميع المديرين الاجتماع مع كافة موظفيهم من (مراقبين - رؤساء أقسام وشعب - موظفين) بصفة دورية ثلاث مرات في الاسبوع ودراسة جميع ما يتعلق بالإدارة من واجبات وظيفية والتاكد من ان كل موظف يقوم بالمهام الوظيفية المطلوبة منه على الوجه الأكمل ويتم توثيق تلك الاجتماعات بتقارير ترفع الى الرئيس المباشر بصفة دورية.