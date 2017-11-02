محمد راتب

أعلن رئيس جمعية عبدالله المبارك التعاونية عفاس الهاجري انتهاء الجرد السنوي بكل الأسواق المركزية والفروع بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وذلك عن طريق الجرد الآلي الذي ساهم بشكل كبير في عملية التأكد من البضائع والسلع في الأسواق والفروع.

وقال خلال جولته في الأسواق والفروع بحضور امين الصندوق منصور السبيعي انه لاول مرة يتم تطبيق الجرد الآلي في السنة المالية 31 اكتوبر 2017 في جمعية عبدالله المبارك التعاونية، حيث تعتبر نقلة نوعية في عملية الرقابة وجرد جميع مستحقات الشركات والمؤسسات في المخازن والاسواق والفروع والمكتبة ايضا دون نقصان، مفيدا بانه بعد انتهاء الجرد السنوي للسنة المالية الحالية سيتم اعداد الميزانية وتزويدها لمكتب التدقيق الخارجي لمراجعة جميع البيانات المالية لاعتمادها وإفادتنا اذا وجدت اي ملاحظات.

من جانبه، أشاد أمين الصندوق منصور السبيعي بدور الإدارة التنفيذية في عملية الإسراع بالانتهاء من الجرد الآلي السنوي للجمعية في موعده دون تأخير او عرقلة، كما شكر مراقبي وزارة الشؤون في مواكبة الجمعية بعملية التدقيق والمراجعة عن طريق الجرد الآلي أولا بأول.