استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، في قصر بيان أمس، رئيس مجلس الشيوخ في مملكة بلجيكا الصديقة كريستين دوفرين والوفد المرافق لها، وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.

حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب راكان النصف، ورئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد، وسفيرنا لدى مملكة بلجيكا جاسم البديوي.

كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في قصر بيان أمس، الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.

واستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في قصر بيان أمس، أعضاء جمعية الصداقة الكويتية- البريطانية.