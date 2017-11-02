لا علاقة للقاعدة العسكرية التركية في قطر بالأزمة الخليجية

أسامة دياب

أكد الملحق العسكري في السفارة التركية لدى البلاد العقيد بهتيار ارن على تطور التعاون العسكري بين الكويت وتركيا، لافتا إلى العلاقات القوية التي تجمع الجيشين في البلدين الصديقين سواء على صعيد القوات الجوية والبحرية والبرية، فضلا عن التعاون المميز بين قوات حرس الحدود في البلدين.

وكشف أرن ـ في تصريحات صحافية ـ عن اجتماع سيجمع قيادات عسكرية تركية مع نظيرتها الكويتية في غضون أسبوعين أو ثلاثة لبحث إمكانية مساهمة تركيا في تسليح الجيش الكويتي، لافتا إلى أهمية هذا الاجتماع حيث سيكون فرصة ملائمة لاستعراض القدرات التركية العسكرية والإمكانات المتاحة والتي من الممكن أن تشكل مجالات مهمة للتعاون مثل تحديث السفن والتسليح بالإضافة الى التصنيع العسكري مع إمكانية أن يكون تصنيع المعدات إما في الكويت أو تركيا.

وأشار إلى ان البلدين يجمعهما تعاون مميز على صعيد التدريبات المشتركة، لافتا إلى وجود رغبة كويتية في تدريب الطيارين الكويتيين في تركيا خلال العامين المقبلين.

وعن التعاون المشترك على صعيد محاربة الإرهاب والتنسيق بين البلدين في هذا الصدد، لفت إلى ترتيبات جارية للتنسيق على المستوى الاستخباراتي والمعلوماتي بين البلدين، لافتا إلى أن تركيا تواجه كل اشكال الإرهاب والجماعات الإرهابية من داعش وحزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله غولن الإرهابية وغيرها من الجماعات.

وبخصوص القاعدة العسكرية التركية في قطر، نفى ارن ان يكون لها أدنى علاقة بالأزمة الخليجية حيث ان هذه القاعدة تم الاتفاق عليها قبل الأزمة بفترة طويلة.